Misterio ‘poblacional’ en Compostela

RECIENTES informes realizados por el Instituto Nacional de Estadística, que tienen mucha más fiabilidad que los amañados por el CIS de José Félix Tezanos, destacan que las ciudades más pobladas de España, con Madrid y Barcelona a la cabeza, siguen ganando vecinos mientras 26 provincias españolas, entre ellas las cuatro gallegas, no logran poner freno al declive poblacional. Y señalan también que mientras unas pocas macrourbes tienen su crecimiento futuro garantizado, otros enclaves de la llamada España vaciada se irán despoblando cada vez más salvo que las distintas administraciones logren poner en marcha un plan estatal dirigido a descentralizar instituciones y servicios e incentivar con estímulos mucho más atractivos a las grandes compañías que apuesten por instalarse en zonas deprimidas. Resulta complejo entender los motivos que siguen impulsando a tantos miles de trabajadores y familias a marcharse de su tierra para instalarse, como ocurrió durante la revolución industrial o en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil, en ciudades superpobladas, pero está claro que la gente no se suele mover por impulsos irracionales y que, por lo tanto, cuando lo hace es porque es allí donde encuentra mejores trabajos y más oportunidades a la hora de destacar en el plano profesional. Todo indica, de igual forma, que a muchos trabajadores les compensa establecer allí su residencia a pesar de tener que hacer frente a gastos corrientes mucho más elevados en cuestiones tales como el alquiler de viviendas, transporte público, lugares de ocio, etc, además de la pérdida de calidad de vida que supone tener que hacer largos e incómodos desplazamientos para acudir a los centros laborales. Quizá algún día lejano se produzca un cambio de ciclo consistente en que las grandes urbes empiecen a perder población en favor de ciudades más pequeñas, amables y tranquilas, pero mientras eso ocurre, o no, Madrid y toda su comunidad siguen empadronando a foráneos que llegan por miles desde todo el territorio nacional. Solo en 2018, por ejemplo, su población aumentó en más de 70.000 habitantes. Y bien, ¿qué sucede en ciudades como Santiago, que es capital de Galicia, sede de la primera universidad autonómica y cuartel general de la Xunta? Pues ocurren cosas tan extrañas e inexplicables como que el padrón lleva apenas sin moverse en los últimos treinta años a pesar de que se han construido, solo en la última década, la friolera de más de 400 edificios de viviendas. Y ocurre también que seguimos estancados, sin alcanzar siquiera los cien mil habitantes. Algo estamos haciendo mal. Muy mal.