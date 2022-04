Mobilidade e inclusión para achegar o teatro á totalidade da cidadanía

innovador. O acceso á cultura ten que ser universal, e así o entende o Centro Dramático Galego que, baixo a dirección de Fran Núñez, vén de dar un paso máis para que os grandes espectáculos teatrais sexan accesibles a toda a cidadanía. Gracias ao seu programa de mobilidade, estanse a fletar autobuses que permiten ás persoas que residen noutras vilas e no rural achegarse ao Salón Teatro de Santiago para desfrutar das producións do CDG. Unha iniciativa que se extenderán tamén á xira que comezará en Cee coa obra As oito da tarde, cando morren as nais, e que se verá complementada cun innovador sistema que permite ás persoas con discapacidade auditiva ou visual gozar de calquera das representacións sen limitarse á sesións específicas. Sen dúbida, un importante paso adiante para que a cultura sexa máis accesible e inclusiva.