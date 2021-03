Momento ideal para unir esfuerzos

compostela La próxima semana la Corporación de Santiago se someterá a un trámite que salvo en los años en los que la mayoría absoluta permitía llegar con los deberes hechos y las discusiones cerradas, suponía duras negociaciones entre las distintas fuerzas para sacar adelante unos presupuestos que permitieran activar la gestión municipal y, sobre todo, los servicios públicos. Son los momentos en los que todos los partidos sacan sus listados de prioridades y sus modelos de ciudad, y comienza el regateo para tratar de incluir el mayor número de propuestas posibles. Este contraste de pareceres es muy sano y en ocasiones puede ayudar a enderezar rumbos y a incluir proyectos que luego pueden ser beneficiosos para todos. Pero siempre en su justa medida, porque si en un año normal el retraso en la aprobación de las cuentas puede suponer luego problemas a la hora de ejecutarlas, y causar un daño que a lo mejor no es grave, en la actual situación, con una pandemia afectando no solo a la salud, sino al modo de vida e incluso a la subsistencia de muchas economías, cabría pedir de todos un esfuerzo mayor de concordia y una altura de miras suficiente como para que la liquidez llegue cuanto antes. De la misma forma que fue posible aprobar el destino de los remanentes de tesorería y que las ayudas económicas llegaran a los sectores más afectados, también debería ser posible hacerlo ahora. Porque no solo está la crisis sanitaria, sino también toda una serie de servicios básicos necesitados de un nuevo contrato que permitan actualizarlos. El recurso a una cuestión de confianza garantizaría su aprobación, pero con más de un mes de retraso, y en las actuales circunstancias, eso supondría un contratiempo importante en momentos en los que el tiempo vale aún más.