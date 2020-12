Moncloa, escucha a Galicia

fondos europeos Galicia empieza a sumar más voces críticas con el reparto de los fondos europeos destinados a blindar el Estado de bienestar y que sólo dejarán en la comunidad el 4,4 % –440 millones– de lo que recibirá España, un total diez mil millones. La primera en saltar tras conocer como se iban a distribuir estos recursos fue la Xunta, que no tardó en hacer cuentas para demandar entre 100 y 220 millones más esgrimiendo los criterios de reparto que promueve la UE o los que rigen en la financiación autonómica. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, recordó que no es la primera vez que Moncloa perjudica a Galicia a la hora de asignar cantidades y recordó que Cataluña (¿coincidencia?) volverá a estar a la cabeza del ranquin justo después de que ERC se haya convertido en aliado de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos. Hasta aquí, alguien podría pensar que al final, lo que está detrás de la discusión es la típica disputa partidaria. Pero ahora quienes levantan la voz no son los políticos sino los empresarios, que no se mueven por votos y que ven lo mismo que denunció el titular de la Xunta. Es decir, que a nuestra autonomía se le está dando menos de lo que se debería. Unas quejas fundadas, pues proceden de personas acostumbradas a hablar de números e inversiones, que en La Moncloa, tal vez deberían empezar a escuchar.