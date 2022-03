Muchas sombras sobre una decisión

política ¿Estaba en cuestión la integridad territorial española, más allá de los devaneos del independentismo catalán? Es decir... ¿peligraba el futuro de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas y de Canarias como una de las diecisiete comunidades de nuestro país? De las palabras del presidente del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores se deduce que sí, que Marruecos no garantizaba la soberanía de esos tres territorios y había lanzado alguna amenaza. Sólo desde esa óptica se pueden interpretar las palabras de Pedro Sánchez y José Manuel Albares empeñados en justificar el cambio de postura del ejecutivo sobre el Sáhara íntimamente ligado a la estabilidad y seguridad tanto en Ceuta como en Melilla. Cuesta creer que ese sea el verdadero motivo y aterra pensar que el rey Mohamed VI haya esgrimido la posibilidad de un ataque a la soberanía territorial de España para conseguir su objetivo sobre una antigua colonia a la que los distintos gobiernos de nuestro país abandonaron a su suerte sin demasiadas contemplaciones. Estamos obligados a dar tiempo al tiempo pero no debemos olvidar que Marruecos no es, precisamente, un socio que goce de fiabilidad y que acostumbra a manejar los conflictos a su antojo para sacar el mayor provecho posible. Eso sí la situación de aislamiento de las ciudades autónomas no podía seguir durante más tiempo. Eso es algo que se ganó.