Mucho ruido y algunas medidas

SEGÚN LA TRADICIÓN PARLAMENTARIA, el debate del estado de la autonomía es, junto al de Orzamentos, el más importante de cuantos se celebran en el Pazo do Hórreo. Pero ya se sabe que hay tradiciones que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de dejar de serlo –erosionarse al menos– también en lo que concierne al trabajo de sus señorías. La trascendencia del Debate de Política Xeral –así se llama en el reglamento de la Cámara– la determina siempre el grado de acuerdo entre los grupos parlamentarios respecto a los grandes temas de país. Cuando el consenso brilla por su escasa presencia, la relevancia también pierde lustre. De las 120 propuestas de resolución que el Pleno de la Cámara autonómica debatió ayer en la última sesión del Debate de la Autonomía, cuarenta por cada grupo parlamentario, sólo nueve salieron adelante por unanimidad. Se aprobaron, en total, 46 iniciativas y de éstas 33 fueron textos originales del PP. La fuerza mayoritaria apenas hizo concesiones a la oposición, ni la oposición hizo lo propio con los populares. Un diálogo de sordos en el que nadie quiere salirse de su guión. El Debate de Política Xeral acabó siendo obra vez –esa empieza a ser ahora la tradición– un plató bien decorado para el pimpampum en el que se escucharon descalificaciones personales y duras acusaciones sobre cuestiones que nada tienen que ver con los problemas reales que sufren los gallegos. Dicho esto, lo que ensombrece el debate y lo que a veces olvidan sus señorías, hay que creer, como dogma de fe, en lo dicho por Feijóo en la primera sesión del debate: “Son más útiles las medidas que el ruido”. Del debate salen propuestas importantes, como la que las escuelas infantiles sean gratuitas para todos los niños gallegos a partir del próximo curso escolar, el impulso a un nuevo modelo de residencias para personas mayores en el que se crearán dos mil nuevas plazas en lo que resta de legislatura, o la creación de la carrera investigadora. El Debate del Estado de la Autonomía hay que entenderlo también como caja de resonancia de Galicia en España, de la que salen las principales reclamaciones, algunas sobre necesidades “históricas”, al Gobierno central que, si quiere oir, sabe ya de la urgencia de los trenes AVRIL para que el AVE sea AVE, de la necesidad de desbloquear las autovías pendientes o de la aspiración en esta punta del noroeste a la cogobernanza real, por ejemplo, sobre los fondos Next Generation. Despejando la paja del chascarrillo y los ataques partidistas –el ruido que no quiere Feijóo– eso será realmente lo que queda del debate. Lástima de un mayor consenso...