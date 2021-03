MIENTRAS el Ayuntamiento de Santiago mantenga contratada, en el área relacionada con la gestión de las multas de tráfico, a una empresa que se embolsa la friolera del 25 % del importe de cada trámite, como ocurre en la actualidad, miles de vecinos seguirán sospechando con razones fundadas que el ánimo recaudatorio de una compañía privada está detrás de muchas de las sanciones que los conductores cosechan cuando circulan por la capital gallega. Nadie está en contra de castigar con dureza las actitudes incívicas de los automovilistas temerarios que ponen en peligro la vida de los demás o aparcan donde les viene en gana, pero a veces parece que el Ayuntamiento está más preocupado en hacer caja que en meter en vereda a los conductores verdaderamente problemáticos. Sobre este particular, todo indica que el polémico radar de Conxo no tiene por objetivo fundamental velar por la seguridad general, sino cazar a un sinfín de automovilistas que circulan a 60 o 70 por hora por un tramo en el que se puede ir perfectamente a esa velocidad, pese a la prohibición de no ir a más de 50, sin poner a nadie en peligro. En solo tres meses, el citado cinemómetro multó a diecisiete mil personas, y sería bueno saber cuántas de ellas cometieron alguna cafrada digna de ser destacada. De igual forma, también resultaría esclarecedor conocer cuánto dinero se embolsó la empresa que gestiona el cobro de las sanciones, que a buen seguro está aplaudiendo con las orejas desde que el gobierno de Raxoi –¿quién le asesoró?– decidió instalar en un punto tan poco conflictivo el radar más activo de la ciudad, con mucha diferencia sobre los demás, a la hora de meter cuantiosos rejones. Y si de rejones hablamos, preparémonos para el futuro, porque en breve desembarcarán en Santiago los llamados multamóviles. Que San Cristóbal nos proteja.

BEATRIZ CASTRO/Periodista