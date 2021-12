Navidades a medio gas en la capital gallega

proyecto Hace muchos años, bastantes antes de que nos alcanzara de lleno esta maldita pandemia que no conseguimos sacudirnos, ya se proponía desde este periódico la necesidad, o la oportunidad, de plantearse unas celebraciones navideñas de mucha mayor altura en la capital gallega. Siempre han sido medio tristes, descafeínadas a más no poder. Y eso a pesar de las enormes posibilidades de esta ciudad, aunque solo sea por su tirón turístico y por la centralidad geográfica. Quizá hubo algo de ideología por el medio, no vaya a ser que algunos se molesten. Quizá desgana, o falta de iniciativa. Pero que Vigo se haya convertido en la referencia gallega de esta celebración es solo la prueba de que en Compostela hemos hecho dejación de funciones. Las posibilidades para un mercadillo de alto nivel, como en muchísimos pueblos y ciudades del norte de Europa, son en Santiago absolutas. No solo en el entorno del casco histórico, pero sobre todo ahí. Tampoco haría falta llegar a los niveles de ciudades que compiten por el absurdo galardón de contar con el mayor número de leds o el árbol navideño más alto de nosesabedónde. Son estrategias publicitarias un tanto prosaicas, pero se puede reforzar la iluminación de los últimos años, que nunca fue para tirar cohetes, y poner en marcha medidas que refuercen turísticamente la ciudad también en época de nieves, aunque por aquí no lleguen a verse. Quizá no sea el mejor momento histórico para este refuerzo, o quizá sí, siempre que se anime a la gente a un callejeo responsable sin saturaciones y con medidas de precaución. Pero la pandemia pasará, y este tipo de iniciativas hay que contemplarlas con mucho tiempo de antelación. ¿Alguien está dispuesto en Raxoi a revitalizar la ciudad y montar una Navidad de primer nivel europeo? Seguiremos mirando hacia lo políticamente correcto, no vaya a ser que alguien se nos moleste más de la cuenta.

Beatriz Castro. Periodista