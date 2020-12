Navidades diferentes para tiempos mejores

los datos de los últimos días sitúan a España como el país europeo con menor incidencia acumulada (IA) de coronavirus a catorce días: 198 casos por cada cien mil habitantes. Suecia, donde tanto se presumió en la primera ola de aplicar un modelo de contención del virus basado en el civismo ciudadano –¡cómo si aquí no lo tuviésemos!–, es por el contrario ahora la nación de la vieja Europa con la IA más alta, 752. La pandemia nos ha dado muchas lecciones y todos hemos aprendido de los errores y aciertos propios y ajenos. Y a estas alturas ya sabemos, por ejemplo, que ningún país puede sacar pecho ante la COVID. Pero cierto es también que el hombre acostumbra a tropezar dos veces en la misma piedra. Hay casi unanimidad entre los expertos en que España se precipitó en la desescalada de la primera ola, y en que ahora, cuando el resto de Europa está aplicando más restricciones, corremos el riesgo de que suceda lo mismo, arrastrados por el espíritu navideño y las ansias –la necesidad aprieta– de revitalizar o, al menos, no dejar morir la economía que sobrevive con respiración asistida. Las consecuencias que tuvo en Estados Unidos la celebración de Acción de Gracias, donde se disparó el número de casos y decesos días después de cenar el pavo, son un ejemplo de lo que puede suceder aquí a partir de enero si cada ciudadano, individualmente, no asume la responsabilidad de celebrar las fiestas en su casa-burbuja. La Xunta no puede hacerlo todo, y es la responsabilidad personal la que debe guiarnos en medio del enredo de normas que nos imponen las administraciones con el número de comensales, los allegados, los niños, los núcleos familiares y los cierres perimetrales. La fatiga pandémica tiene, probablemente, mucho que ver con la saturación normativa. Pero es necesario un esfuerzo más. El sentidiño, otra vez. Porque la tercera ola podría tener consecuencias todavía más nefastas. A nivel sanitario ya las conocemos: más casos, más muertes, más presión hospitalaria... más sufrimiento. Las repercusiones económicas son igualmente predecibles: un hachazo en toda regla y el cierre definitivo de muchos negocios que ahora subsisten a la espera de que la vacunación masiva nos devuelva la normalidad verdadera. Se trata, en definitiva, de disfrutar la Navidad de otra manera, responsablemente, con la esperanza de que la vacuna y el esfuerzo colectivo permitan parar la pandemia y, entonces sí, afrontar en serio la reactivación económica y las oportunidades de los fondos europeos para modernizar el tejido productivo, afrontar la transición ecológica y vivir en una Galicia más avanzada y cohesionada socialmente. Fiestas diferentes, al fin, para tiempos mejores. Que llegarán con ese impulso anunciado por la Xunta para un Año Santo que ayudará a dejar atrás esta pesadilla.