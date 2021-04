Necesidades perentorias ante la crisis

HACE apenas cuatro días que EL CORREO GALLEGO, haciéndose eco de unas reflexiones del ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, reclamaba a la Unión Europea en un editorial titulado Asegurar la vacunación, garantizar la recuperación que no se dilataran más los plazos para la inmunización de la sociedad española y la activación, de una vez por todas, de los planes de ayuda directas aprobados por la Comisión Europea para ayudar a las empresas y a las familias a salir de esta larga crisis sanitaria y económica. El proceso de inoculación empieza a tomar velocidad de crucero y buena prueba de ello la tenemos en Galicia que en esos cuatro días inyectó más de cien mil dosis, elevando por encima del 20 % el porcentaje de personas que ya recibieron al menos una de las dos pautadas lo que garantiza una inmunidad del 70 % que ayudará a frenar la expansión de este coronavirus. La llegada a España ayer de un millón de nuevos viales de Pfizzer y este martes de las primeras unidades de Jenssen, la vacuna unidosis que permitirá dar otro paso gigantesco, refrenda que el proceso es imparable y camina ya en la buena dirección,

¿Qué ocurre con la parte económica? La reflexión de que “no se puede aplazar la disposición de los 750.000 millones de euros que financiarán los planes nacionales de recuperación y no podemos burocratizar su análisis técnico” sufrió ayer un duro varapalo al conocerse que el Gobierno de Pedro Sánchez retrasa un mes la entrega a Bruselas del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de España, el documento imprescindible para que empiece a llegar lo que en su día se denominó maná europeo para ayudarnos a salir de esta crisis tan profunda. El calendario que maneja Moncloa fija para este miércoles la comparecencia del presidente en el Congreso donde dará cuenta de sus líneas maestras antes de presentarlo, en 48 horas, a los agentes sociales y resto de la sociedad; se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana y llegará a la UE a finales de abril, treinta días después de lo previsto.

Transcurrió un año desde que los mandatarios de los Veintisiete decidieron poner en marcha con celeridad un plan dotado con 750.000 millones que con el paso de los meses perdió urgencia. Hoy existe el convencimiento de que los fondos Next Generation obligan a reformas (¿recortes?) duras, llegarán tarde, serán insuficientes y no servirán para garantizar la recuperación. No quedas más remedio que fijar la mirada en lo que ocurre en EE. UU.: el Gobierno adelantó dos billones de dólares para reactivar la economía y su tasa de desempleo, que cerró abril de 2021 en el 14,7 %, acaba de marcar un 6 % en este marzo y prepara la misma cantidad para reducirla al 3,7 % que había en 2019. Salvando a las empresas que son las que de verdad generan el empleo.