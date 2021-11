Ni frío ni oscuridad en nuestros hogares

En Galicia hay unas seiscientas mil personas viviendo bajo el umbral de la pobreza, amenazadas con convertirse en muchas más de seguir la actual deriva de encarecimiento de los productos de la cesta de la compra, además de la electricidad, el gas o los carburantes. Son datos de EAPN Galicia, que pone énfasis en un fenómeno poco reconocido, como es el de la pobreza energética. No sólo afecta este dramático concepto a aquellos hogares en donde les resulta imposible afrontar el pago de sus facturas de luz o de la calefacción, que como detallamos en nuestras páginas, deberían poder acogerse a los bonos sociales y las ayudas habilitadas para que puedan paliar el frío de este duro invierno. No. En su casa están en riesgo si se ven forzados a ahorrar y estar a oscuras parte de la jornada, a limitar el uso de los radiadores para evitar que se dispare la factura, e incluso a no usar el horno a la vitrocerámica en ocasiones con el mismo objetivo. Se sufre cuando no se puede disponer de toda la cantidad de energía necesaria para que el bienestar sea completo, se padece, también, cuando no queda otra que destinar una parte excesiva de los ingresos a pagar ese coste en la vivienda. Hay más de un cuarto de millón de gallegos en esta situación, antesala de la exclusión social. No podemos permitir que ningún hogar quede a oscuras o que familias pasen frío. Por ello, toda medida es poca.