Ni justificación económica ni cultural

urbanismo Todos lo tenían clarísimo; tanto que un pleno municipal, hace una década, aprobó por unanimidad el derribo de la Casa da Xuventude, en el momento en el que los servicios que en ella prestaba la Xunta, y que le habían dado el nombre, se trasladaran a otro punto. Las ventajas para los compostelanos estaban muy claras: de un lado, las estéticas, porque el edificio destroza una plaza del casco histórico que ganaría mucho librándose de él. Ni el diseño, ni la escala ni la tonalidad encajan allí, y difícilmente lo harían en ningún sitio. Por otro, se ganaría un nuevo acceso al parque de Belvís, conectando este pulmón verde con la zona histórica. Pero es que además, si se viera junto todo el dinero que hasta ahora se ha empleado en tratar de arreglar el inmueble, que también en el aspecto constructivo salió rana, por decirlo suavemente, y en organizar actividades para darle contenido, que no parece que lo hayan llenado mucho, daban no para derribarlo, sino para construir uno nuevo, y esta vez presentable. Si por algo se caracteriza Santiago, además de por zonas verdes, es por disponer de contenedores culturales, desde la CdC al pabellón de Santa Isabel, y desde el Auditorio de Galicia, hasta el cerrado del Campus Vida, pasando por varias ofertas en el casco histórico. Por ahí no se justifica, y sí los argumentos de quienes consideran que aquel acuerdo plenario era, valga la redundancia, un acierto pleno, que podría mejorar una plaza histórica y poner aún más en valor una zona verde situada en un punto estratégico. Algo que con la propuesta de abrir un paso, más bien un pasillo, que es el último proyecto, no parece que vaya a lograrse, sino a añadir una nueva inversión a un inmueble que ya ha resultado excesivamente caro desde el punto de vista económico, e incluso estético.