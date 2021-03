Ni seriedad ni respeto, solo humo

no es serio ni es respetuoso el trato que le da a Galicia el Gobierno que preside Pedro Sánchez y vicepreside Pablo Iglesias. Lo decimos con una agria mezcla de tristeza y malestar. No es serio que el Ejecutivo central dé la callada por respuesta cuando desde el Eixo Atlántico le reclaman que apueste en serio por el AVE entre Vigo y Oporto. Se trata de una infraestructura prioritaria para el desarrollo de las regiones fronterizas portuguesas y españolas, y para el progreso de ambos países. El encuentro que mantendrán el presidente Feijóo y su combativa conselleira Ethel Vázquez con el ministro José Luis Ábalos, esta próxima semana, nos despejará las dudas sobre si La Moncloa acepta la pinza luso-gallega o se atrinchera en defender la conexión de Lisboa y Madrid por alta velocidad, caiga quien caiga. Es nuestra obligación decirle a Sánchez que hará mal si desprecia el impecable argumentario que comparten el Gobierno portugués y la Xunta: el AVE de Vigo a Oporto, que uniría Galicia con Portugal en diez minutos, es un proyecto estratégico y una oportunidad pintiparada para acceder a los fondos europeos y catapultar el fabuloso potencial de la eurorregión. Pronto sabremos si el Ejecutivo de la nación lo entiende así, o si se empecina en aplicar el rodillo del centralismo con el estropicio del elefante en la cacharrería. Tampoco hallamos rastro de seriedad –ni de respeto, lo que es peor si cabe– en el Plan Estatal Xacobeo 2021-2022, presentado este pasado jueves a las comunidades del Camino por la ministra Reyes Maroto. Resulta que el tal plan se reduce a catorce escasas páginas en formato digital, sin detalles de las acciones que se proponen ni rastro del dinero necesario para desarrollarlas. En tres palabras, que suenan como el rugido de aquellos tres tristes tigres: humo, humo, humo. La protesta de Alfonso Rueda –“solicitamos un compromiso real y partidas concretas”, exigen desde la vicepresidencia primera de la Xunta– obligó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a reconocer que su plan “es un punto de partida de trabajo”. Que el Apóstol nos coja confesados, porque no parece de recibo –suena a cachondeo puro y duro, a decir verdad– que el compromiso de La Moncloa con el Xacobeo se reduzca, a estas alturas, a catorce hojas rellenadas con buenas palabras. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez casi tres años después de su tuit en gallego comprometiéndose con las necesidades de Galicia en infraestructuras y con el (doble) Año Xacobeo? Muy poco. Lo sabe él y lo sabemos, ¡ay!, los gallegos.