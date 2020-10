Ni un paso atrás por A Mariña

alcoa. Mientras hay vida hay esperanza. Y a este dicho se aferrarán hasta su último aliento los trabajadores de la factoría de Alcoa en Cervo, que presionan desde ayer a la multinacional norteamericana con una huelga indefinida para que se avenga a razones y facilite una salida satisfactoria a un conflicto que no sólo amenaza el futuro de más de 500 familias sino de toda una comarca. La plantilla, al igual que la Xunta y el Gobierno central, no se resigna (y hace bien) a dejar que España pierda la única planta de producción de aluminio primario que le queda por el capricho de unos propietarios que prefieren cerrar y mandarles al paro antes que tener competencia. De no ser así, es inexplicable que después de muchos meses de tensión, movilizaciones, reuniones y negociaciones, ahora que la venta está al alcance de la mano se cierren en banda y elijan la peor de las opciones. Tras el fracaso de la operación de traspaso a Liberty, la plantilla tiene muy claro que se está actuando de mala fe y no dará su brazo a torcer aunque tengan que hacer guardia a las puertas del complejo las 24 horas. Será duro, pero cuentan con la fuerza de todo un país detrás. Lo importante ahora es que las cubas de electrolisis, fundamentales para que las instalaciones puedan seguir funcionando, no se apaguen. En este empeño, la consigna está clara: ni un paso atrás por la supervivencia de A Mariña.