No a las ‘taperías’ turísticas

ojalá en Santiago nunca llegue a pasar lo que ha ocurrido, en los últimos años, con algunos mercados tradicionales de Madrid, que se han reconvertido en lugares de tapeo dirigidos más a los turistas con cierto poder adquisitivo que a los vecinos. Es el caso de la antigua plaza de abastos de San Miguel, muy cerca de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, que cada día es tomada por miles de clientes que ya no buscan un repollo de calidad o cuarto y mitad de jureles, sino un hueco donde tomar unos vinos acompañados de tapas muy finas y estilosas. Poco hay que criticar a la citada reconversión, porque el viejo mercado quedó obsoleto a causa de la competencia ejercida por los modernos hipermercados y al menos su bellísima estructura de hierro, construida a principios del siglo XX, se salvó del derribo. También su actividad se mantiene, aunque orientada de otra forma, y de hecho recibe la friolera de diez millones de clientes cada año. Lo malo es que ese modelo sería catastrófico exportarlo a la Plaza de Abastos de Santiago, que debería seguir funcionando igual que ahora, e igual que siempre, por los siglos de los siglos. Pero para que no ocurra lo mismo que en la zona más turística de Madrid, las autoridades tendrán que garantizar que tanto los placeros como los clientes puedan trabajar y comprar con ciertas comodidades... y no parece que los tiros vayan por ahí. Urge, pues, poner en marcha cuanto antes la ampliación del parquin de Belvís y habilitar más zonas de estacionamiento exclusivas para el Mercado. ¿O queremos verlo reconvertido en una tapería turística?