No al veto a la pesca de fondo

Galicia siempre se caracterizó por ser una tierra respetuosa y extremadamente paciente. Más partidaria del diálogo y la reflexión que de las protestas. Incluso ante injusticias y discriminaciones flagrantes por las que otros no tardarían en ponerse en pie de guerra, sus habitantes se resisten a perder los nervios y apresurarse en levantar la voz. Sin embargo, una cosa es ser pacíficos y amables y otra diferente es dejarse pisotear. Y por ahí sí que la comunidad no está dispuesta a pasar. Una aclaración que este sábado, un día antes de que hoy entre en vigor envuelto en un mar de dudas el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas, era muy necesaria hacer llegar a la Unión Europea. Alto y claro, los representantes comunitarios deben saber que por muy poco que a ellos les importen los arrastreros gallegos y su escaso peso en el PIB comunitario, aquí no sólo son muy apreciados desde el punto de vista económico y social, sino que se consideran esenciales para entender nuestro país. La prohibición de faenar en 87 caladeros del Océano Atlántico, matizada a la baja hace apenas tres días, además de injusta por tener nula base científica, estar apoyada en datos obsoletos y responde más a los intereses de determinados lobbies que a una urgencia real, es extremadamente cruel, ya que expulsa a cientos de barcos de unas aguas en las que llevan décadas presentes. Ribeira, puerto que aglutina al mayor número de buques de arrastre del noroeste peninsular y con una de las cadenas mar-industria más potentes, estaba llamada ayer a convertirse en el epicentro de la indignación contra la decisión abanderada por el comisario del ramo, el lituano de nombre impronunciable Virginijus Sinkeviçius. Y la localidad coruñesa no falló. Cientos de personas, capitaneadas por la conselleira Rosa Quintana, se concentraron en la plaza consistorial para exigir urgente suspensión y revisión de la polémica norma, a la espera además de que en unas semanas se emita un nuevo informe actualizado. Son muy conscientes, al igual que el presidente de la Xunta y los responsables de BNG y PSdeG, de que estamos ante un momento histórico donde el futuro de la flota está en juego. Sin el mar, sin los marineros, sin la pesca, Galicia se muere. Por eso, más allá de localismos y colores políticos, ahora toca unirse en una sola voz. La que dice NO al veto europeo a la pesca de fondo.