No alarmar ni bajar los brazos

LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS de Galicia, la segunda comunidad de España con menor incidencia y con mayor porcentaje de personas vacunadas, la sitúan en ese escenario que se da en llamar nueva normalidad. El esfuerzo de la Xunta junto con el sentidiño (salvo contadas excepciones) de los ciudadanos sirvió para alcanzar un objetivo que parecía inaccesible. Este miércoles, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, Feijóo anunciará que la próxima semana se va a levantar la situación de emergencia sanitaria decretada hace diecinueve meses, al inicio de la pandemia provocada por la covid. Abrimos paso a otro escenario tras tanto tiempo de penurias con una crisis que golpeó con fuerza a la sociedad en la salud y en la economía. Con especial mención a 2.641 personas que perdieron la vida por el corrosivo coronavirus, cuestión que nunca debemos olvidar para mantener presente la magnitud de esta tragedia. Se ganó una batalla monumental dentro de la guerra que tiene otras muchas variables. Ocupa y preocupa a los epidemiólogos y virólogos la amenaza de que en las próximas semanas confluyan tres virus respiratorios como el covid, la denominada gripe común o el sincicial, que provoca catarros débiles. Éstos dos últimos, con menor carga vírica, prácticamente desaparecieron durante el otoño-invierno de la temporada pasada cuando fueron aplastados tanto por la invasión de la covid-19 como por las medidas tomadas para combatirla: distancia social, espacios interiores aireados y, sobre todo, uso obligatorio de la mascarilla. Ni gripes ni catarros se detectaron en los servicios de urgencias ni en los sistemas de salud. Este año, la situación es radicalmente distinta y los expertos están en alerta máxima ya que carecen de observaciones inmediatas que puedan ayudar a prevenir un futuro incierto. Hay evidencias contrastadas como que la inmunidad contra los virus comunes está debilitada tras casi dos años de incidencia baja, y la vacuna contra la gripe común esta temporada no tiene referencias del año precedente. En definitiva, los especialistas desconocen cómo se podrán comportar los bacilos en un ambiente adverso como el que se genera tras la inoculación masiva. Ante esta posibilidad, recomiendan reforzar el sistema de alerta en las urgencias, intensificar la inoculación contra la gripe y no desdeñar las medidas de prevención que tan buen resultado dieron contra el coronavirus. No hay que alarmar pero conviene no bajar la guardia; es decir, que siga imperando el sentidiño. Es el mejor de los remedios.