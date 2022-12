No, en política no vale todo

El fútbol y la política, dos temas que en España siempre fueron de la mano en las tertulias, presentan cada vez más similitudes. En un país donde ser del Real Madrid o del Barcelona, del Celta o del Deportivo, es una cuestión de sentimientos que no atiende a razones, últimamente da la sensación de que el debate de ideas y la búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos que debería producirse en el Congreso se sustituye por hooliganismo puro y duro. Defensa a ultranza de las siglas propias y odio visceral al adversario, sin que el análisis más o menos objetivo y la búsqueda de entendimientos tengan la más mínima posibilidad. Al igual que en el deporte rey, cada uno emplea aquí sus estrategias. Algunos todavía prefieren jugar en un campo, el de las propuestas y el tono educado, que esté en buenas condiciones. Otros, como demostró este miércoles la ministra de Irene Montero, parecen encontrarse más a gusto en el barro que en la hierba. Tácticas de equipo pequeño que pretende ganar a base de zancadillas y empujones al rival, muy lejos del parlamentarismo de primera división que se espera en las Cortes Generales. Así, tras poner el grito en el cielo –con razón– tras los insultos machistas proferidos contra ella en pleno hemiciclo por Carla Toscano (VOX), quien le reprochó que su único mérito era “haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”, la ministra de Igualdad dejó ayer el victimismo a un lado y pasó a la ofensiva acusando al PP, con la ley del sí es sí como telón de fondo, nada menos que de “promover la cultura de la violación”. Una barbaridad de alguien que representa al Gobierno contra el primer partido de la oposición que derivó en una bronca monumental. La sede de la soberanía popular, un día más, convertida en un reality show de lo peor y todo por el empecinamiento de la podemita de defenderse por cualquier medio ante las críticas por los efectos nocivos que está provocando su texto legal. Una norma de la que volvió a decir que protege a todas las víctimas, pese ser una evidencia que la nómina de delincuentes sexuales que ven reducidas sus condenas es cada vez más amplia. Sólo por esto, que no es poco, Montero ya debería estar en su casa. Pero si no es suficiente, esta maniobra de azuzar la agresividad verbal para tapar los reproches y de paso seguir polarizando y dividiendo al país es un motivo más para que recoja su despacho. No, no vale todo.