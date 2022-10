No es desafección, empieza a ser asco

DIFERENCIAS Preguntaban en Radio Galicia a María Rozas, nueva portavoz de Compostela Aberta en el Concello de Santiago, si iba a tener problemas para confeccionar la lista y reconocía que sí, que no hay mucha gente dispuesta a dar el paso por la desafección que los ciudadanos sienten hacia la clase política. Fue Maria Rozas cauta en sus palabras al definir como “Circunstancia de no sentir afecto o estima por algo” lo que en realidad es asco (“Sensación de desagrado que produce alguien o algo y que impulsa a rechazarlo”) lo que los contribuyentes siente hacia quienes nos gobiernan; bueno, y seamos justos, no hacia todos pero sí para una “inmensa mayoría”, parodiando la antítesis de esa “para una inmensa minoría” del anuncio de las cervezas 1906 de Estrella Galicia.

Lo de la renovación del CGPJ es un ejemplo palmario pero hay otros más degradantes como que se empiece a quebrar la respuesta unánime de la clase política ante el veto de Europa a la pescan en los fondos que tanto perjuicio empezó ya a provocar a nuestro castigado sector pesquero. Es de duro de entender que justo el primer día que esos 4.400 pescadores gallegos empezaban a sufrir una absurda prohibición se abran vías de agua en la respuesta firme que debía salir desde todos los partidos. Por eso hay desafección, o mejor dicho asco, ante comportamientos partidistas deleznables. Que no tienen sentido alguno.