No estaría mal más diálogo de Moncloa

debate El conflicto de competencias abierto por el Gobierno central contra la ley gallega de salud al presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal vuelve al primer plano. Ayer se conoció que la Xunta expresó ante el Tribunal Constitucional sus críticas al recurso. Los juristas autonómicos afirman con rotundidad que la ley gallega no obliga a una vacunación y, sin embargo, las normas españolas si “lo tienen previsto” como recurso en caso de ser necesario. Desde San Caetano sostienen además que Madrid únicamente pone el foco en el proceso de inmunización y reprochan asimismo al Gobierno que le pidiese a las comunidades autónomas actuaciones para combatir la pandemia del coronavirus que ahora les niegan. En todo caso, con el interés centrado en la vacunación, los juristas gallegos defienden que el texto es coherente y que pueden existir supuestos en que sea necesario adoptar medidas de inmunización no voluntarias “aplicando la ley orgánica”. Los fundamentos jurídicos que maneja Galicia no son menores, pero más allá de su peso ante el Constitucional, la clave para la resolución de las discrepancias entre ambas administraciones debiera de producirse por la vía del diálogo. El Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo considera que desde la Moncloa tuvieron poco interés en hablar. El Gobierno tendría que ser flexible como hace en otros casos y mover ficha.