No evitan contagios pero salvan muchas vidas

EL RESUMEN ES SENCILLO: las vacunas no evitan los contagios pero mitigan la gravedad de las infecciones por covid-19 y salvan vidas. Nadie lo cuestiona y las escandalosas cifras de afectados que está dejando la variante ómicron en esta sexta oleada sirven para certificarlo; no hay ni punto de comparación en relación a las anteriores olas en letalidad o presión hospitalaria. Es la gran lección que debemos extraer de estos días, por mucho que negacionistas como Novak Djokovic y sus corifeos se empeñen en lanzar mensajes equivocados que están haciendo mucho daño en esa parte de la población, cada vez más reducida, que se empeña en cuestionar los efectos de las vacunas. Que Pablo Campra, profesor en la Universidad de Almería, publique un estudio (sin el más mínimo rigor y valor científico) rechazando la inmunización con el argumento de que las dosis contienen grafeno no tiene apenas impacto, pero que un deportista de elite como el serbio se empeñe en su desafío es preocupante. Galicia está siendo un buen ejemplo de responsabilidad, la Xunta agilizando la vacunación y los ciudadanos acudiendo a inyectarse. Es la comunidad líder en porcentaje de personas inoculadas con pauta completa (85,56% frente a la media estatal del 80,19%), dosis de refuerzo (51,77% por 31,97%) y en todas las franjas de edad a partir de los 40 años. También es la primera en la cobertura de población vacunada mayor de 12 años y en los niños de entre 5 y 11, en este último tramo con veinte puntos más que el total de España. El plan de inoculación de la Consellería de Sanidade es ejemplar y fue imitado por la mayoría de las comunidades aunque con menos éxito. Conviene destacar también que la mayor parte de este proceso se está realizando fuera de hospitales y centros de salud con la intención de no saturar la atención sanitaria a los ciudadanos.

Este esfuerzo no está siendo en vano y otros datos del Ministerio de Sanidad lo avalan. Galicia tiene la menor presión hospitalaria de España con un porcentaje del 4,39% de camas en planta ocupadas por enfermos covid frente al 11,79% de nuestro país, y en cuidados intensivos la diferencia todavía es mayor, un 6,58% por el 22,06%. Hay más, nuestra comunidad arroja el menor porcentaje de positividad (21,03%-33,16%) y una inferior tasa de letalidad durante toda la pandemia. El de la mortalidad es un aspecto a destacar ya que los fallecidos por infecciones con este coronavirus se redujeron un 80% en las residencias españolas tras desplomarse desde 25.700 en 2020 (sin inmunizar) hasta poco más de cinco mil en 2021, con los residentes ya inoculados. Este dato final es significativo y nos devuelve a la casilla de partida: las vacunas no evitan contagios pero salvan vidas. A pesar de lo que digan los negacionistas como Djokovic.