NO EXISTE ánimo de recaudar más y el único objetivo es prestar un mejor servicio a la ciudadanía de Santiago. Ese es el repetitivo mensaje que está difundiendo con mucha insistencia el Ayuntamiento compostelano en los últimos tiempos con el fin de justificar una serie de acciones bastante polémicas, como es la compra de dos multamóviles que en breve empezarán a barrer todas las calles de la capital gallega en busca de coches mal aparcados. ¿De verdad en Santiago existe un gravísimo problema de infracciones relacionadas con la doble fila o la invasión de áreas de carga y descarga? Mientras tanto, en varias calles del barrio de Conxo ya ha empezado a funcionar la ORA, de forma que quienes estacionen en la avenida de Ferrol y otras vías cercanas serán muy pronto sancionados si no renuevan el tique cada dos horas. De igual forma, el radar del túnel de Conxo sigue limpiando el bolsillo a decenas de conductores cada día por circular a más de 50 por hora en una zona muy poco conflictiva y, en cambio, numerosos pasos de cebra siguen sin pintar y registrando atropellos que a lo mejor se podrían haber evitado si hubiesen estado correctamente iluminados y señalizados. ¿No hay ánimo de recaudar más? Quizá no, pero lo parece. Y por cierto, ¿no sería mejor sustituir los multamóviles y los sensores cuentaturistas del casco histórico por cámaras dedicadas a controlar con más ahínco a los cacos especializados en robar coches? Ahí queda la pregunta, porque todo indica que aparcar el automóvil en zonas poco iluminadas se ha convertido en un deporte de alto riesgo para quienes no se pueden permitir el lujo de pagar un garaje vigilado. Que se lo pregunten, si no, a quienes en los últimos días han visto cómo sus vehículos amanecían con las ventanillas reventadas en las cercanías de las Brañas de Sar, el Campus Vida o Vista Alegre. Ahí sí que hace falta vigilar más, no debajo de los túneles.

BEATRIZ CASTRO/Periodista