No hay noticias, buenas noticias

covid. Un año y medio después de que la pandemia cambiase la vida del mundo, la evolución de la COVID empieza poco a poco ¡por fin! a dejar de ser noticia. El efecto de las vacunas combinado con las medidas de distanciamiento y el uso de la mascarilla, todavía necesaria, está siendo definitivo en esta transición lenta y trabajosa, pero que cada día da más la sensación de ser imparable. Hace no tantas semanas parecía que el momento en que la infección no copase las portadas nunca llegaría, pero lo hizo. Por ejemplo en la edición de EL CORREO GALLEGO correspondiente al martes 15 de junio, donde por primera vez, quince meses después de que se activara el estado de alarma, no se leían en primera plana referencias a la enfermedad ni a cualquier tema relacionado. Por desgracia, no siempre será así, pues conviene recordar –y recalcar– que el virus sigue vivo y que aunque ningún concello supera el riesgo bajo, se contabilizan más de 1.300 casos activos en la comunidad y 52 pacientes están en el hospital. Datos mucho mejores de los que teníamos hace apenas un mes pero que deben ir a más. Con una amplia mayoría de la población a espera de inmunizarse con la segunda dosis o que está pendiente la primera, lanzar las campanas al vuelo no sólo sería engañarnos sino una irresponsabilidad. Pero de momento, como dirían en Estados Unidos, no news, good news.