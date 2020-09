No hay vacuna contra los ruidos nocturnos

EN CASI TODOS los países de la Europa avanzada, poner una simple lavadora a partir de las diez de la noche se considera una falta muy grave que lleva aparejada fuertes multas. En España también tenemos normas al respecto, pero si las incumples no suele pasar nada. Y si abandonamos el terreno de los electrodomésticos, entonces la barra libre es prácticamente total a la hora de hacer ruidos. Santiago es una ciudad muy experta en dichos menesteres. De hecho, se da por sentado que diversos colectivos tienen todo el derecho del mundo a alterar el sueño a cientos de vecinos. Y no hablamos de lavadoras o friegaplatos que apenas hacen ruido, sino de fiestas descontroladas que duran hasta altas horas de la madrugada y que convierten en un calvario la convivencia en numerosos bloques vecinales donde residen personas mayores, niños y trabajadores que deben madrugar hayan o no podido dormir unas pocas horas. ¿A qué multas se enfrentan los gritones de la noche? En el raro caso de que puedan ser tramitadas, dichas sanciones alcanzan los 200 euros, o sea, lo mismo que por aparcar mal el coche o por superar ligeramente la velocidad permitida en los tramos vigilados por radar. En Compostela, por lo tanto, cuesta poquísimo amargar el descanso a cientos de familias. Ahora, con el ataque del covid, han saltado todas las alarmas en torno a esas fiestas debido a la peligrosidad que supone que diez, veinte o treinta jóvenes se reúnan en un piso en el que nadie controla lo que está pasando con las obligadas normas de higiene y seguridad. Resulta estupendo que los poderes públicos estén ahora tan preocupados por abortar dichas juergas, pero a ver si caen de una vez en la cuenta que miles de compostelanos sufren desde hace muchos años una insoportable pandemia de ruidos. Y que nadie se ha preocupado por encontrar una vacuna.

BEATRIZ CASTRO/Periodista