No... Lugo no puede perder más

certezas y soluciones son lo que para el presidente gallego Alfonso Rueda pueden aportar los gobiernos populares. En este sentido incluye el papel de Elena Candia, candidata del PP a la alcaldía de Lugo en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023. Por el cariño que siente por su ciudad, en su cabeza ya está crear un proyecto que ella misma define como “de Lugo para Lugo”, lo que se puede entender como un proyecto que no se ‘tire de la moto’ y lleve a cabo acciones que realmente no sean una prioridad. Todo apunta, según la alcaldable popular de la ciudad amurallada, que la ciudad no está pasando por el mejor momento y lo peor es que no percibe actuaciones por parte del actual gobierno de coalición. En varias ocasiones se le ha escuchado que Lugo no puede permitirse perder más oportunidades en infraestructuras, haciendo hincapié en que es imprescindible conseguir que la Alta Velocidad llegue a su ciudad. Así, confía en que con el apoyo de los populares se convierta en la elegida para mejorar la gestión en el gobierno local. Experiencia, formación e ilusión no le faltan, pero ahora queda esperar y ver qué sucede en los comicios. Y no solo tiene un papel importante Candia sino los otros seis candidatos para las municipales, porque tal y como mencionó recientemente Rueda: “Al PPdeG solo le vale ganar por mayoría absoluta”.