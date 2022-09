No pongamos obstáculos a quienes apuestan por Santiago

da la impresión que son cada vez más los bajos comerciales que se quedan sin actividad en Santiago. Da igual pasear por el centro del Ensanche o por el corazón del casco histórico. En cualquier esquina nos podemos encontrar una persiana bajada, el último rastro de lo que algún día albergó vida comercial. El edificio de Almacenes Olmedo es uno de esos vestigios de la ebullición y el dinamismo que un día se vivió en una zona monumental donde ahora impera lo turístico o el abandono. Que haya inversores dispuestos a apostar por la zona vieja es buena señal. No es la primera vez que surgen interesados en hacerse con este edificio emblemático situado estratégicamente en la Almendra. Aunque hasta ahora las negociaciones nunca han llegado a buen puerto. Sería una excelente noticia para Santiago que esta esquina fuese remodelada y recuperase algún tipo de actividad, como también lo sería que el bajo del Derby no permaneciese cerrado mucho más. En Santiago estamos agotados de asistir a entierros de negocios de toda la vida, esos que le dan personalidad a una ciudad y que también generan riqueza. El comercio tradicional está de capa caída, ante el voraz apetito de las grandes superficies. Debemos hacer lo posible para preservar este bien tan importante para una sociedad y la propia cultura local. Apostemos por el casco histórico, busquemos inversores, facilitemos los trámites a quienes tienen ideas para mejorar y no pongamos obstáculos a quienes apuestan por una ciudad poblada y dotada de unos servicios de primera calidad que sirvan para facilitar la vida a los vecinos.