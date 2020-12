No se debe mentir en “sitio sacro”

Tienen mucha gracia las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, cuando afirmó ayer que “el Gobierno de España es el primer peregrino del Año Santo”, y que la inversión estatal “sumó 90 millones de euros para actuaciones en el Camino y las infraestructuras asociadas”. No hay mejor fake news que las de un representante gubernamental. En las redes sociales se puede encontrar cualquier burrada, pero de un Sr. Delegado, ¡Manda huevos!, que diría el exministro Federico Trillo. Lo cierto es que a Losada le pierde el partidismo. En Madrid deben estar encantados, pero en Galicia no nos chupamos el dedo. Habría que recordar al buen socialista algunas obviedades. La primera, que los más de 20 millones para obras en la Catedral solo tienen un origen: Mariano Rajoy Brey, compostelano de nacimiento y corazón. Desde la presidencia de su Gobierno destinó partidas plurianuales que, aunque quisieran modificarlas no podían. Hasta hace unos días los presupuestos prorrogados eran del ministro Montoro, es decir, del PP. La segunda, ¿de verdad peregrinó el Gobierno de Pedro Sánchez a la tumba del Apóstol? Que se sepa, quien hizo una parte del Camino fue Mariano Rajoy y nada menos que acompañado de su invitada Angela Merkel, la dama más poderosa de Europa. La tercera, no es de recibo menospreciar la verdad, ser injusto, y que un gallego ejerciente, por peloteo a Madrid, ignore la inmensa labor de otro gallego aunque pertenezca a una formación política diferente. La obra de Rajoy debería figurar en la SEO con letras de oro. Y la cuarta, ¿puede explicar el señor Losada dónde están los 70 millones restantes para el Camino? Se sabe que o falar non ten cancelas, pero mentir en “sitio sacro” sin pudor es muy fuerte. No sé si habrá un sacerdote dispuesto a absolverle. Tanta desfachatez resulta insoportable.

BEATRIZ CASTRO/periodista