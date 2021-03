No se puede borrar la historia

POR MUCHAS críticas que haya recibido, la ley de memoria histórica tiene muchas más luces que sombras. Y prácticamente todos los puntos oscuros no tienen que ver con la propia norma, sino con intérpretes torticeros que quieren arrogarse el derecho de decidir, sin tener representación para ello, quiénes merecen y quiénes no ser objeto de purga o revisión histórica. A estas alturas de la película, cualquier analista sensato debería llegar a la conclusión de que un país no puede permitirse el lujo de tener calles y plazas dedicadas a personas o instituciones cuyos idearios colisionan de forma directa con el espíritu democrático y conciliador que ha de guiar cualquier nación avanzada. Y ahí entran desde políticos autoritarios de todo signo, no solo los representantes de unas pocas corrientes concretas, a terroristas, delincuentes o pensadores cuya obra no merece ser ensalzada por razones fundadas. Por eso nadie debería llevarse las manos a la cabeza con el plan que va a desarrollar el Ayuntamiento de Santiago para borrar del muro más visible del convento de San Paio, el que da a la plaza de A Quintana, la inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera, un político que no representa precisamente un ejemplo a seguir por haber alentado en infinidad de ocasiones el uso de las pistolas para conseguir sus objetivos. Y ojo, porque quienes ordenaron su fusilamiento, rodeado de puntos oscuros, se pusieron también a la altura del betún por no haber encontrado una fórmula ajena a la pena de muerte para meterle en vereda. A pesar de lo expuesto, España sí está fallando clamorosamente como país a la hora de enseñar y explicar a los jóvenes su historia reciente, que hemos preferido ocultar o borrar, como las estatuas y las inscripciones, en un absurdo intento de hacer creer que aquello nunca pasó. Qué error. Qué inmenso error.

BEATRIZ CASTRO/Periodista