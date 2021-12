Normalidad en tiempos extraños

presupuestos. Si hay una política de la que el presidente Alberto Núñez Feijóo se muestra siempre orgulloso es la de sacar adelante los presupuestos gallegos en tiempo y forma. Se trata, no en vano, de la ley más importante del año, pues determina la orientación que seguirá su gobierno en el ámbito sanitario, educativo o social, además de ser la base sobre la que se moverá la economía. Un documento –que este martes recibió el respaldo del Parlamento–, especialmente crucial en 2022 pues tendrá como reto consolidar la recuperación tras el destrozo causado por la crisis sanitaria. Para ello contará con una dotación de 11.627 millones de euros, la más cuantiosa de la historia, e incidirá en las bajadas de impuestos de cara a favorecer el consumo, siempre velando por blindar la protección de las familias, en especial de las más vulnerables. El único borrón que se puede poner a las cuentas perfiladas por el recordado Valeriano Martínez antes de su muerte repentina no tiene que ver con los números, sino con la falta de consenso entre las tres fuerzas representadas en O Hórreo, incapaces de llegar a un acuerdo de amplio espectro ni siquiera en estos tiempos tan extraños. Con todo, disponer de unas cuentas en vigor desde el 1 de enero para hacer frente a desafíos como la gestión de los fondos Next Generation es un buen síntoma de normalidad. Algo que se agradece