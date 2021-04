Normas absurdas en el aeropuerto santiagués

si usted debe acudir al aeropuerto de Santiago a recoger a un familiar, allegado o amigo procedente de tal o cual sitio, al dejar el coche se encontrará con que le impedirán esperar la llegada del vuelo en el interior del recinto. Y que, por lo tanto, tendrá que esperar fuera, aunque caigan chuzos de punta, dando agradables paseíllos por el exterior y haciendo altos para pegar la cara a la cristalera con el objetivo de controlar si su familiar ha aterrizado o no. ¿A santo de qué esta absurda normativa? La respuesta oficial es que los genios de AENA diseñaron esa directriz a nivel nacional para evitar que los esperantes se agolpen en las puertas de llegada y, de esa forma, velar por la salud de todos, pero el razonamiento es al menos tan absurdo como el de quienes intentan justificar la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta aunque estés tomando el sol en una playa desierta. La norma de AENA, se supone que bendecida por el Gobierno, tendría algo de lógica si fuese acompañada de un listado relativo a aforos máximos según las dimensiones de la sala de arrivals y a las distancias que hay que mantener en las proximidades de las puerta de desembarque, pero no es el caso. De hecho, quienes esperan el aterrizaje de un vuelo son desalojados de forma sistemática de dicho espacio aunque no haya más de diez personas sentadas en una sala inmensa de varios cientos de metros cuadrados. El objetivo es, pues, tocar las narices y ver dónde está el límite de la paciencia de unos ciudadanos cada vez más hartos de normas demenciales. Si la distancia social es tan absolutamente rígida en los aeropuertos, lo mismo debería ocurrir en las estaciones de tren o autobús, en los supermercados, en las tiendas, en los bares, en los bancos y en cualquier espacio interior, pero no van por ahí los tiros. Se trata, repetimos, de prohibir por prohibir.

BEATRIZ CASTRO/Periodista