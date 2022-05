el ipc ha vuelto a dispararse hasta el 8,7% por efecto, sobre todo, del brutal incremento del precio de los combustibles y de la alimentación, hasta el punto de que millones de familias ya no saben qué cabriolas hacer y dónde ahorrar para llegar a fin de mes. Nuestra ciudad, Santiago, cuenta con una excelente planta de grandes supermercados que pueden permitirse el lujo de lanzar ofertas muy atractivas en ciertos productos de consumo masivo, pero de un tiempo a esta parte las campañas low cost en artículos tales como la leche, el aceite o la fruta de temporada también escasean. Y si de fruta hablamos, muy pronto, al paso que vamos, solo podrán tomar un postre sano y natural las personas muy acomodadas, es decir, las que no tienen que ajustarse el cinturón para ir sobreviviendo. El caso es que los responsables gubernamentales y los nutricionistas siempre están animando a los padres a que den más fruta a los niños, pero a ver quién es el guapo que se atreve a poner sobre la mesa un frutero bien colmado de productos frescos. Ayer, en una potente cadena de alimentación con varios establecimientos en Santiago y que se caracteriza por tener precios bastante ajustados, el kilo de cerezas estaba a 7,95 euros, los plátanos de Canarias superaban los tres (los americanos, misteriosamente, cuestan menos de la mitad) y media sandía pequeña alcanzaba casi los cuatros euros, lo mismo que una porción similar de melón. Con semejante panorama, casi es una bendición que a muchos chavales no les guste la fruta y prefieran tomar un yogur o un zumo envasado similar. Es triste, pero nos obligan a ser insanos.