JUSTO es reconocer que el cruce entre las calles de Xeneral Pardiñas y Montero Ríos, en la zona más cotizada del Ensanche compostelano, quedó de maravilla tras las obras que se acometieron en 2017. Ese enclave, antes anodino y feote, luce desde entonces un aspecto mucho más limpio y abierto gracias a la falsa plaza con preferencia peatonal que sustituyó al anterior paso con semáforos, y además la convivencia entre vehículos y viandantes está funcionando mejor que bien. Tanto es así que ese modelo es el que ha inspirado las obras que se están realizando en la avenida de Lugo, justo en el entronque entre Fontiñas y Os Concheiros, y también servirá de base para reformar la zona de la calle del Hórreo que discurre por delante de la estación de ferrocarril. Pero si a nivel estético no hay nada que objetar a la humanización realizada en Montero Ríos, en el aspecto técnico el resultado es desastroso. Tanto, que parece mentira que solo tres años después se haya tenido que tomar la decisión de levantar buena parte de lo hecho porque la calzada no para de hundirse, problema que se suma a los ya registrados con anterioridad, entre ellos alguno tan surrealista como que el agua de la lluvia no corría hacia los sumideros instalados, sino hacia el lado contrario, provocando constantes inundaciones y embalsamientos en la calzada. Está claro que los responsables del gobierno municipal, liderado entonces por Compostela Aberta, no prestaron la más mínima atención al desarrollo de las obras, pero las explicaciones que han ofrecido los actuales mandatarios tampoco son de recibo. ¿De verdad tendremos que tragar con la excusa de que la calle se está hundiendo debido al peso de los autobuses? ¿Acaso los ingenieros que planificaron la actuación pensaban que por allí circularía solo bicicletas y vehículos ligeros? En fin, nos siguen tomando por tontos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista