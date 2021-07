Nuevas respuestas para nuevos tiempos

PODRÍA PENSARSE que el décimo séptimo congreso de los populares, que empezó ayer y concluirá hoy con la quinta coronación de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido en Galicia, es puro trámite. Podría pensarse así porque, al fin, no hay a la vista elecciones inmediatas y la cita se produce justo un año después de que el PPdeG renovase la mayoría absoluta por tercera vez consecutiva. O porque las aguas bajan tan mansas en la formación que no se espera sobresalto interno alguno ni han trascendido discrepancias sobre el equipo que pilotará el partido en los próximos años. Cabría barruntar también que el proyecto Feijóo está tan asentado en Galicia que la hoja de ruta para los próximos años apenas debería someterse a ajustes. El cónclave del PPdeG es, sin embargo, una de las citas más relevantes que se van a producir este año no sólo en la escena política gallega sino también en la española. No se explicaría de otra forma que al congreso, como suele decirse, no falte ni el apuntador en el elenco de los pesos pesados del partido, con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza –él, como líder del partido; ella, como referente ascendente en la oposición a Pedro Sánchez–. Con el viento soplando a su favor en las encuestas y la victoria en la Comunidad de Madrid aún fresca, la formación del charrán busca una exhibición de fortaleza y unidad en un momento de incertidumbre política y económica. Que esa demostración sea en Galicia tiene más relevancia de la que parece. Primero, por el reconocimiento a la figura de Feijóo, a quien –pese a su renuncia– muchos siguen viendo todavía como el líder que necesita España y el centroderecha. Segundo, por el respaldo a la estrategia que defiende y practica el PPdeG en cuanto al modelo de Estado, la prueba evidente de que el galleguismo y la defensa del territorio –sin caer en nacionalismos excluyentes– es perfectamente compatible con el apoyo sin fisuras a la unidad de España y la solidaridad entre comunidades autónomas. Feijóo y el PPdeG –convendría que algunos líderes populares no lo olvidasen– han demostrado que su proyecto es, desde la moderación, un muro de contención a las opciones políticas más extremas, a derecha e izquierda. Con los resultados alcanzados en las últimas convocatorias electorales, los populares gallegos podrían caer en la autocomplacencia y acomodarse hasta la próxima cita con las urnas. Pero no es eso lo que Galicia necesita. Los nuevos tiempos –jamás imaginados– requieren nuevas respuestas. Y si el PPdeG las encuentra y acierta, será la ciudadanía quien se beneficie. Que es de lo que va este congreso.