Nuevo suspenso en prevención de riesgo

juicio del alvia. Buena parte del juicio por el accidente del Alvia que se sigue en la Cidade da Cultura pivota sobre un factor: la adecuada previsión del riesgo. ¿Alguien tenía que haber pensando en que el maquinista pudiese distraerse de la conducción y haber puesto los medios para que tal cosa no implicase un siniestro catastrófico? El ex jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), Christopher Carr, que ayer comparecía como testigo, opina que sí. Y que, a mayores, que Renfe y Adif deberían haber evaluado todas las posibilidades de forma coordinada para ofrecer un servicio seguro y no traspasarse la responsabilidad sin ni siquiera estar de acuerdo. Su larga declaración, muy esperada, no decepcionó. De ella pueden extraerse titulares interesantes y también algún toque de atención serio sobre como se hacen a veces las cosas en España. “Pusisteis en marcha una línea y a los dos años hubo un accidente”, indicó, dando a entender que en ese proceso hubo improvisación. Algo parecido, curiosamente, a lo que él mismo tuvo que padecer cuando su interrogatorio debió aplazarse por unos instantes para que la única intérprete encargada de traducir sus palabras pudiese descansar, al no contar con un relevo. ¿Nadie había tenido en cuenta que la sesión pudiese alargarse ocho horas, como así fue? Por lo visto, ese riesgo tampoco se anticipó.