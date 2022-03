gestión notable. En los momentos difíciles es cuando se conoce a las personas, en su faceta humana pero también profesional. Y Antonio López no lo tuvo precisamente fácil en su primera etapa al frente de la USC. La pandemia marcó su gestión en una situación límite de la que la institución no sólo salió viva sino reforzada. En un escenario imprevisible, mostró flexibilidad y capacidad de adaptación, que permitió tanto a docentes como a estudiantes seguir avanzando. Dedicación y esfuerzo para superar con nota una tremenda reválida, que no será la única. Ahora, tras tomar posesión como rector por segunda vez, esperan más exámenes, empezando por el relevo generacional y la transformación digital. Nuevas pruebas que el equipo que lidera afrontará con el rigor y la seriedad de siempre. Con la vista puesta en obtener otra matrícula de honor.