O importante labor de recoller o noso legado cultural nos libros

COMPROMISO Se algo define a Galaxia desde que iniciou a súa andadura no mundo editorial é o seu compromiso, sincero e firme, coa cultura da nosa comunidade. Un compromiso en defensa do noso patrimonio cultural que queda patente en cantas iniciativas leva postas en marcha, co obxectivo de que toda esa fermosa herdanza dos intelectuais e literatos galegos ao longo dos tempos poida pasar de xeración en xeración, ademais de poñer en valor a través da publicación das súas creacións a súa incuestionable riqueza. E é precisamente nese obxectivo no que se enmarca a iniciativa da Colección Nós entre a editorial que preside Antón Vidal e a Xunta de Galicia. Unha iniciativa coa que se reeditan dez libros dos autores máis representativos da Xeración Nós, coincidindo co seu centenario.

Unha auténtica marabilla!