O traballo de manter viva na memoria colectiva a figura da cantora do Sar

ADMIRADOR INCANSABLE. Este ano e por primeira vez, celebrase o aniversario de Rosalía de Castro (o 185) o 23 de febreiro, cambio anunciado no mes de xaneiro pola Fundación que facíase eco, deste xeito, do recente descubremento por parte da investigadora Sagrario Abelleira que corrixiu a data de nacemento da escritora galega máis universal. No en vano en máis dunha ocasión, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, e admirador indiscutible da poetisa, Anxo Angueira, ten dito dela que “é unha figura con dimensións infinitas, tantas que non damos acabado de estudala”. Para Angueira, é fundamental a modernización e a actualización da imaxe da escritora, e a elo adica todo o seu esforzo. Por elo, cando chega o aniversario, vólcase en programar actos por toda Galicia para manter viva na memoria colectiva a figura da cantora do Sar.