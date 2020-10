Ofendiditos y criminalizados

SI USTED pertenece a un colectivo que no se siente criminalizado –concepto muy en boga–, seguramente debería empezar a preocuparse por el mero hecho de formar parte de una minoría en claro peligro de extinción. En la actualidad, lo suyo es formar parte de algún club sobre el que poderosas fuerzas generalistas han puesto supuestamente sus miradas con el claro objetivo de denigrarlo, menoscabarlo o sojuzgarlo, acción que ha traído consigo, como contrafuerza, el surgimiento de infinidad de grupos de personas enfadadas. Se trata de los ofendiditos, cuya definición podría resumirse en algo así como “ciudadanos (y ciudadanas) que se sienten incluidos de forma global, sin que nadie les haya invitado a participar, en determinadas agrupaciones muy limitadas y perfectamente identificadas contra las que se dirige una acusación en absoluto general”. Viene esto a cuento por la supuesta e injusta criminalización que, según diversos representantes políticos e institucionales, están sufriendo los futuros graduados –así, en general– por parte de oscuras fuerzas que quieren culpabilizarlos –a todos– del alto número de contagios que se están registrando en las ciudades universitarias, entre ellas Santiago. Además de dichas fuerzas perversas, existen los propios ofendiditos que, sin tener motivo para ello, se han sentido injustamente incluidos en la turbia operación criminalizadora. Sobre este particular, ¿alguien de verdad ha culpado a toda la comunidad universitaria del fuerte incremento de contagios por coronavirus? En absoluto. Solo se ha hablado de los irresponsables que, olvidándose de todas las restricciones fijadas para combatir la pandemia, han participado en decenas de fiestas desmadradas. Quienes no lo hayan hecho, está de más que se sientan ofendidos o criminalizados, porque la historia jamás fue con ellos. A ver si se enteran de una vez.

BEATRIZ CASTRO/Periodista