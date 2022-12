Ojalá un político que no haga política

quien más y quien menos ya está curado de espanto ante ese continuo y cansino esfuerzo de nuestros políticos por aparentar normalidad y cercanía, camuflar su naturaleza y mostrarse como uno más de la ‘plebe’. Así a bote pronto, se nos viene a la cabeza Pablo Iglesias tocando la guitarra en El Hormiguero o Soraya Sáenz de Santamaría bailando en el mismo programa (sí, que alguien le diga a Pablo Motos que haga el favor de controlarse un poco). Y es que a estas alturas, y más en nuestro país, resulta imposible no estar ya en guardia ante esta clase de estrategias de márketing por parte de la clase política y, ante todo, resulta casi más imposible aún llegar a creérselo. Pero justo en ese preciso instante aparece Ana Pontón, que no necesita un espacio en prime time en la televisión nacional, tan solo un trípode, una cámara y la cocina de su casa familiar de fondo para hacer que por un momento uno crea que, realmente, no es una política la que habla o que su discurso no forma parte del mero artificio político. Porque sí, aunque sea triste, nuestros dirigentes nos han hecho llevar nuestro escepticismo al extremo y por bandera en lo que a sus palabras y su imagen se refiere. Con todo, cabe decir que vídeos como el de Pontón nos hacen reconciliarnos (tan solo un poco) con la ilusión de dar con un político que no haga siempre política. A su juicio queda si lo de Pontón es real o no (ni yo lo sé) pero, si no lo es, al menos nos quedará esa eterna ilusión.