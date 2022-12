Okupaciones a las que nadie pone freno

ayer fue noticia en Santiago una nueva okupación registrada en el barrio de Amio. Y la víctima volvió a ser una señora mayor que dejó vacía su vivienda al irse a vivir a una residencia, perfil muy habitual, por su vulnerabilidad, en el contexto de los damnificados por un delito que sigue sin ser castigado con la contundencia que merece por culpa de unas leyes supuestamente “progresistas” que dejan a los propietarios de inmuebles a los pies de los caballos. No es de extrañar, tal y como está el panorama, que las empresas instaladoras de alarmas se estén haciendo de oro (al menos nos paran de anunciarse en los principales programas radiofónicos), porque cuando la seguridad pública falla, y en este tema lo está haciendo de una forma estrepitosa, las víctimas no tienen más remedio que acudir al sector privado. Eso, claro, cuando pueden permitirse el lujo de contratar servicios de este tipo, que no están al alcance de todos los bolsillos. Más vergonzoso resulta aún el excelente momento por el que pasan las compañías que se dedican a expulsar a okupas en muy poco tiempo, acción que un país democrático debería estar encomendada con exclusividad a las fuerzas de seguridad a través de un proceso tan rápido como garantista. Pero nuestros políticos siguen sin meter mano a un problema gordísimo que afecta, en número creciente, a miles de particulares y familias. Su labor, ya saben, está ahora centrada en reformar mil veces el Código Penal para beneficiar a los golfos que malversan, a los golpistas de moqueta y a las peores yerbas que se multiplican en nuestro país. Disfruten de lo votado.