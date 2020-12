‘Okupas’ y decretos progresistas

santiago es una ciudad que, como otras muchas, padece un grave problema de okupaciones de viviendas. Varios de los bienes afectados han sufrido en los últimos meses, además, incendios sospechosos, destrozos y robos, con el consiguiente contratiempo para unos propietarios que deben enfrentarse a larguísimos procesos sin quieren ver la legalidad restituida. La situación de desamparo que sufren esas personas es demencial y no debería tener cabida en un estado de derecho, pero sin duda empeorará mucho más si el Gobierno, azuzado por los supuestos progresistas de Podemos, saca adelante el decreto antidesahucios que está preparando con el fin de prohibir el desalojo de personas vulnerables cuando incumplan los contratos de alquiler... o simplemente cuando de forma ilegal hayan convertido viviendas ajenas en su morada. Habrá que analizar con lupa en qué términos queda redactada la citada norma, pero en ningún caso se debería permitir que el Estado derive a los administrados la responsabilidad de asumir a la fuerza una labor que no les corresponde. Claro que hay que prestar cobertura a quienes, por circunstancias indeseadas, estén en riesgo de quedarse en la calle. Eso lo acepta y lo aplaude cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad social. Lo que no es de recibo es que, en base a discursos torticeros, un Gobierno obligue a los legítimos propietarios de inmuebles a hacer frente a impagos de rentas o a proporcionar techo gratis, sin tener siquiera la opción de protestar, a okupas cuya vulnerabilidad no siempre es real. Los ciudadanos pagamos impuestos para que nuestros gobernantes se responsabilice de tratar lo mejor posible a las personas que no tienen dónde vivir, y para eso tiene que existir una amplia red de pisos sociales dignos y bien gestionados por la Administración. ¿Qué están haciendo al respecto Sánchez e Iglesias?

BEATRIZ CASTRO/Periodista