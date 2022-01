Ola creciente de turismofobia

mientras en madrid se celebra por todo lo alto una nueva edición de Fitur, una extraña ola de turismofobia va extendiéndose por toda Europa bajo unas directrices muy concretas. ¿A qué se debe este rechazo creciente al turismo de masas? Quienes lo alientan, o al menos lo comprenden, tienen muy claras varias cuestiones: las poblaciones receptoras pierden progresivamente su identidad, los negocios tradicionales se ven sustituidos por otros dirigidos específicamente a los forasteros, los alquileres suben debido a la proliferación de viviendas vacacionales y zonas tranquilas se transforman en lugares donde resulta muy difícil descansar. Numerosos reportajes televisivos han alimentado en los últimos tiempos con fuerza dicha ola turismofóbica y muchos televidentes habrán sacado la conclusión de que en numerosas ciudades del viejo continente, desde Venecia a Dubrokniv, los residentes miran cada vez con peores ojos a los forasteros que llegan en riada y abarrotan calles por las que resulta casi imposible transitar. En Santiago la situación no es, ni de lejos, parecida a la descrita, pero sí es cierto que cada vez más vecinos muestran abiertamente su malestar por cómo se está gestionando el turismo. Los responsables políticos, por lo tanto, no deberían mirar hacia otro lado, como si el problema no existiese, y tendrían que empezar a tomar medidas serias para evitar que la ola siga creciendo. ¿Cómo? Ellos sabrán, pero desde luego la solución no radica en llenar el casco histórico de cámaras de videovigilancia y de dispositivos electrónicos dirigidos a controlar los flujos y reflujos de viandantes.