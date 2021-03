Once mil millones... ¿escasos y tardíos?

no es oro todo lo que reluce en la inyección de once mil millones a empresas en apuros por el impacto del COVID, de los que siete mil millones serán en golosas ayudas directas. Los datos del Banco de España, la Agencia Tributaria y la CEOE dibujan un escenario inquietante, por lo incierto: primero, porque esa bazuca milmillonaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez tiene todos los visos de que se quedará corta; segundo, porque existen dudas razonables sobre si hubiera sido mejor destinarla a aliviar el exceso de deuda, como prefería el Banco de España, o a taponar la caída de ingresos, como decidió el Consejo de Ministros; tercero, porque no son pocas las comunidades que temen que las ayudas no empiecen a inyectarse hasta el verano y que no lleguen a tiempo. Sumémosle que los requisitos fijados por el Ejecutivo de coalición para acceder al maná de las subvenciones directas son restrictivos, y entenderemos el porqué de la inquietud que respiran empresarios y gobernantes autonómicos. Las subvenciones que la economía española espera como agua de mayo

–y que tal vez no lleguen hasta bien entrado junio, en el mejor de los casos– beneficiarán a menos de doscientas mil de las más de dos millones de empresas que sostienen el tejido productivo español. Solamente podrán recibir ayudas escasamente cien de las algo más de quinientas ramas de actividad, una quinta parte, y en cuanto a los autónomos, llegarán únicamente a uno de cada tres de los 1,3 millones censados. Más madera –o menos, en puridad–: el requisito de haber tenido balance positivo en 2019 restringe drásticamente el acceso a las subvenciones directas, al alcance de una de cada doce empresas. Además, los cálculos de la patronal alertan de que quedan fuera del paquete de ayudas cerca de cien mil millones por desplome de la facturación en sectores que no están incluidos, una quinta parte en la automoción y otro porcentaje similar en la construcción. Completan la yincana de condicionantes la obligación de estar al día con Hacienda y con la Seguridad Social, no haber entrado en concurso de acreedores y el compromiso de no bajar la persiana al menos hasta junio de 2022. Busca el Gobierno de la nación que el roto en las cuentas públicas sea el menor posible, y que los recursos que inyecta salven empleo y lleguen a las empresas que eran viables antes de la pandemia. Nos parece tan razonable cuan insuficiente, sobre todo cuando la amenaza de la cuarta ola de la pandemia asoma ya en el horizonte de media Europa.