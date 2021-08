Opiniones libres, hechos sagrados

EN ABRIL DE 1921 el matutino británico The Guardian celebraba su primer centenario y encargó a uno de sus periodistas más importantes, Charles Prestwich Scott, redactar un editorial que reflejara la línea del diario. Se titulaba Cien años y con el tiempo se convirtió en un manifiesto en defensa de la libertad de expresión que dejó una frase para la historia: Comment is free, but facts are sacred. Las opiniones son libres pero los hechos son sagrados se convirtió en santo y seña de todos los medios de comunicación. Ahora, un siglo después, el legado de Charles P. Scott, por desgracia para nuestra profesión, está comprometido por la irrupción de las fake news surgidas al amparo de la impunidad que se facilita desde internet. En política, tristemente, eso de que las opiniones son libres pero los hechos sagrados no se estila demasiado. Ni cuando nació The Guardian ni en su centenario ni ahora que la cabecera pasó de los 200 años. Las noticias falsas, la tergiversación, el anteponer intereses partidistas a las necesidades del país acostumbran a ser práctica habitual. Pocos políticos hay que asuman los principios del veterano periodista inglés, curiosamente miembro del Parlamento británico, que continúan siendo sagrados en las redacciones serias. Estos días andan PP y PSOE inmersos en una polémica a cuento de los más de 3,5 millones de dosis que iban a llegar en el mes de agosto, según anunció Pedro Sánchez. A Galicia no le corresponde la parte porcentual que se estuvo manejando con el argumento de que están destinadas a los jóvenes, y aquí ya se recibieron más de las que le correspondían en las franjas de personas mayores. En consecuencia, según Madrid, tenemos que aguantarnos con menos. Puede ser, es una opinión, pero el hecho sagrado es que el Sergas fue ejemplar en la tarea de inmunizar a la población, algo que destacaron desde La Moncloa en no pocas ocasiones. Nunca retuvo viales, siempre superó el 90% de inoculaciones y el porcentaje de inmunización, en pauta completa o primeras dosis, estuvo muy por encima de la media española. Con estos datos, sagrados, que se pueden comprobar en la web del Ministerio de Sanidad, no es de recibo que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la emprenda contra la Xunta y su presidente con descalificaciones fuera de tono. Más elegante fue el delegado del Gobierno al pedir a Galicia, como comunidad más avanzada en las inoculaciones, que sea solidaria con aquellas que acumulan retrasos. Quizás a Caballero convendría recordarle que 2.494 gallegos murieron con COVID y la mayoría no pudieron ser inmunizados. Solo por eso la Xunta y su presidente están obligados a reclamar y exigir que lleguen más vacunas. Y eso no es mentir ni calumniar.