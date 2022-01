Oportunismo con ‘O’ de Ómicron

la situación que atraviesa la Atención Primaria es cuanto menos complicada: para qué nos vamos a engañar. Si algo es evidente es que la covid-19 ha confirmado lo imprevisible que puede llegar a ser la pandemia, y en esta sexta ola --más bien ya tsunami-- no existe sistema sanitario alguno que no se haya visto resentido ante su intachable magnitud. Le ha pasado al gallego, sí, pero también al resto del planeta, algo que deja claro que no hay mejores ni peores, ganadores o vencidos, sino simplemente un complejo escenario, hasta hace dos años impensable. A este nos seguimos adaptando y en eso no hay nadie que supere a nuestra sanidad.

Desde el minuto uno el Gobierno gallego se volcó de lleno con la epidemia mundial, combatiendo el coronavirus con todos los recursos que fueron necesarios en forma de millones y millones de euros, creando protocolos que evolucionaron conforme el SARS-CoV-2 mutaba, o vacunando más rápido de lo que el diminuto virus podía transmitirse: un hecho que, a día de hoy, no sólo nos sitúa como la comunidad con mejores porcentajes de vacunación, también hace que ese gran impacto que percibíamos en 2020 sea más leve en 2022. Por ello, y por tanto, no hay que caer en el oportunismo (menos si cabe en la mentira) que desprestigia lo conseguido. Es precisa la capacidad crítica, sí, pero para aportar más soluciones al conflicto.