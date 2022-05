OTAN, de salida no

Por más que Podemos sueñe con seguir abanderando la nueva política, no le vendría mal atender los consejos de los más veteranos. Por ejemplo los del histórico expresident Josep Tarradellas cuando dijo que “en política se puede hacer de todo menos el ridículo”. Un estado del que los morados, que tienen representantes en el Consejo de Ministros, vuelven a estar muy cerca en relación a su postura con la OTAN y la cumbre que se celebrará en Madrid. Cita en la que este lunes confirmaron que no van a estar, coincidiendo con el acto conmemorativo de los 40 años de la entrada de España en este club, al que por supuesto tampoco asistieron. Y aunque nadie contaba con ellos, ni los echó de menos, es llamativo que justo cuando Finlandia y Suecia entierran su legendaria neutralidad para ingresar en la Alianza por temor a los delirios expansionistas de Putin, en nuestro país haya una parte del Gobierno trabajando a favor de que nos vayamos. Mala tarjeta de presentación a las puertas de una reunión que tendrá sobre sí los ojos de medio mundo, consciente de que el presidente ruso es hoy un riesgo global. Javier Sánchez Serna e Isa Serra, portavoces de la Ejecutiva del partido que lidera Ione Belarra, tiraron de demagogia para argumentar que la prioridad debe ser el gasto social, abogando por destinar los recursos a contratar médicos y profesores. Como si en Ucrania no prefirieran vivir en paz, construyendo hospitales y escuelas, a estar en guerra. Lo malo es que ellos no eligieron ese escenario, sino que fueron atacados, en buena medida, al ser percibidos como un enemigo débil, sin el paraguas de una gran organización que ejerciera un efecto disuasor ante el Stalin del siglo XXI. Un personaje que hace del planeta un lugar más peligroso ante el que los aliados, como señaló Jens Stoltenberg, deben reconfigurarse para poder plantar cara a sus amenazas con garantías. Las tensiones e intereses geopolíticos se imponen por desgracia a los deseos. Por eso, un gobierno liderado por el PSOE, los mismos que en su día acuñaron el lema “OTAN, de entrada no” serán anfitriones en pocas semanas de un encuentro histórico en defensa de la paz, que exigirá a buen seguro un mayor esfuerzo en gasto militar. Será el precio a pagar por defender la libertad. Por suerte, al contrario que Podemos, los socialistas sí evolucionaron durante estas cuatro décadas y tienen muy claro, como la inmensa mayoría, que de la OTAN no se puede salir.