Otra presunción de inocencia pisoteada

CONTRASENTIDO José Ramón Gómez Besteiro llevaba una carrera política meteórica. En una provincia como la de Lugo en la que el poder de Francisco Cacharro Pardo parecía interminable logró el hito de convertirse en el primer socialista presidente de la Diputación, revalidó el cargo en una época en la que era el único de los líderes de estos organismos que no pertenecía al PP. Dentro de su partido logró el 80% de respaldo cuando optó a la secretaría xeral del PSdeG. Todo le sonreía. Tenía el viento a favor pero le tocó una época complicada. Era el año 2016 y habían irrumpido los adalides de la limpieza democrático; aquellos partidos que llegaron para luchar contra la casta enarbolando el pendón (no les gustan las banderas) de una presunta honradez. Populares y socialistas cayeron en la trampa que les tendieron: cualquier cargo público que fuera investigado estaba ya obligado a abandonar el cargo, aunque fuera inocente. A Besteiro, como a tantos otros, no le dieron ni la más mínima posibilidad de defensa, pisotearon su derecho a la presunción de inocencia y frenaron en seco la posibilidad de ser presidente de la Xunta. Ahora se demuestra que todo aquello era una falsedad pero ya nadie podrá restituirle el tiempo, ni las oportunidades, perdido. Y aquellos que llegaron para regenerarnos ahora viven en chalés o en residencias oficiales que pagamos todos. Con máxima desfachatez.