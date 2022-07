¿Otra vez Galicia relegada al vagón de cola?

Después de muchos años esperando la llegada de la alta velocidad ferroviaria –todavía incompleta–, Galicia se niega a perder más trenes. Empezando por el de las rebajas anunciadas por el Gobierno central, entre su batería de actuaciones para ayudar a los ciudadanos a combatir la inflación, encaramada por encima del 10 %. Las quejas por el retraso del AVE, que en otras comunidades autónomas disfrutan desde 1992 y que aquí –unas veces por la compleja orografía, otras por la falta de impulso político– tardó casi tres décadas, dejan paso ahora a la polémica por la demora en la llegada de los Avril o los descuentos en el Avant. Un servicio, este último, que une las ciudades de Santiago con A Coruña y Ourense, usado por miles de personas para realizar sus desplazamientos por motivos de trabajo o estudios, que en principio quedará excluido de la bonificación para viajar sin coste en convoyes de media distancia desde septiembre hasta fin de año. A falta de conocer la letra pequeña de las medidas que activará La Moncloa, parece claro que, si no se rectifica, el impacto que tendrán en nuestro territorio se verá considerablemente disminuido con respecto a otros lugares y supondrá, como denuncia desde el BNG Ana Pontón, un doble castigo a los gallegos, que ya no cuentan con servicios de cercanías. También el presidente de la Xunta recela de las actuaciones que el Ejecutivo central se sacó de la chistera tras la debacle del PSOE en Andalucía, mostrando desde el primer día su desconfianza en el “gratis total” prometido por Pedro Sánchez sin más explicaciones. Alfonso Rueda lamenta, a mayores, que el Gobierno y la empresa Talgo “se echen las culpas mutuamente” en la tardanza de los Avril de ancho variable capaces de alcanzar los 300 kilómetros /hora comprometidos para este verano para mejorar los tiempos entre Madrid y las urbes del Eje Atlántico. Un problema que ya está afectando a las expectativas turísticas, porque “hay muchos problemas para conseguir billetes”, explicó el pontevedrés, una disponibilidad que sería mayor con su puesta en marcha porque “habría más frecuencias”. Galicia, como repite entre sus mantras el mandatario autonómico, no quiere quitar nada a nadie. Pero también debe quedar claro que reclamará lo que le corresponde y que no está dispuesta a ocupar siempre el vagón de cola.