Otro desaire más a los gallegos, ¡basta ya!

LA RELACIÓN DEl Pedro Sánchez presidente con Galicia es peculiar, penosa y lamentable. Siendo candidato le gustaba dejarse caer por esta tierra, ya fuera visitando una granja de vacas en Mesía, saludando a los niños de Oroso o recorriendo la zona cero de los incendios por los montes en Nigrán. Las cosas se torcieron tras llegar a Moncloa y sus viajes ya fueron complicados. Uno a Santiago en febrero de 2020 para apoyar a los candidatos autonómicos del PSdeG derivó en un escándalo. Se hicieron virales las imágenes de su llegada a Lavacolla en jet privado y el despliegue por las pistas del aeropuerto para recibirlo: diez automóviles de alta gama, un coche patrulla de la Guardia Civil abriendo paso y dos motoristas cerrando la comitiva. Le llovieron palos por el dispendio. En julio, al finalizar la campaña gallega, una avería del avión que debía traerle a Vigo le impidió arropar a los dos Caballero. Después, otra polémica: firma el decreto por el que cerraba la comunidad de Madrid minutos antes de que un helicóptero le trasladara desde Moncloa a Torrejón a subir al Falcon con el que, ahora sí, aterrizó en Peinador para acudir a un foro en A Toxa. No es todo. Galicia fue excluida de la gira presidencial que le llevó a varias autonomías para explicar el impacto de los fondos europeos... a pesar de que dos de sus vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, nacieron en esta tierra. Pero lo que asombra y cuesta imaginar es que el Plan Nacional Xacobeo sea, más que una chapuza, un insulto a la inteligencia de los gallegos, y que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, la misma que está detrás del cierre de Endesa en As Pontes y de los problemas de Alcoa, tenga la ocurrencia de presentarlo en Oviedo. Un sinsentido que no entienden ni las autoridades del Principado. Nadie en las comunidades por las que transcurre el Camino se cuestiona que Galicia, Santiago, es el principio y fin de esta manifestación cultural, Patrimonio de la Humanidad. La arbitraria decisión de presentar este absurdo plan –sin un euro de presupuesto, que se sepa– en Asturias es la constatación de los temores que anidaban en la Xunta: en Madrid venden humo. Estamos ante un proyecto sin contenido al que no se han destinado partidas económicas para sacar adelante un proyecto de Estado, máxime en los momentos tan duros que vive el sector hostelero. Lo sorprendente es que la introducción del borrador es intachable, en el fondo y en la forma, sobre el impacto de la ruta jacobea pero el resto se convierte en, como denunció el vicepresidente Alfonso Rueda, “una declaración de intenciones”. Sin aportaciones, base de todo proyecto, sin atender las sugerencias de la Xunta y, lo que es peor, infinitamente peor, menospreciar a todos los gallegos. Un desastre sin paliativos.