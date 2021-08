Pablo Casado y el (no) liderazgo

Núñez Feijóo no tiene, en absoluto, que demostrar su fortaleza en Galicia, porque es un hecho que la tiene y que nadie se la discute. Ahí están los resultados de las urnas y el liderazgo que ejerce dentro de su partido, en el que nadie osa toserle ni a pocos metros ni en cientos de kilómetros a la redonda. Por lo tanto, actos como el celebrado ayer en Cotobade tienen cierta importancia a la hora de proyectar la imagen de un partido unido que trabaja en un clima de optimismo y de camaradería, pero en el caso que nos ocupa y en este momento concreto el presidente de la Xunta no parece necesitar darse un baño de fortalecimiento y liderazgo ante propios y extraños. La situación es bien diferente, en cambio, para ciertos políticos que, al contrario que el gobernante gallego, siguen sin despertar grandes entusiasmos ni entre el electorado ni entre los propios barones y bases del partido. Están ahí y no se les cuestiona de forma explícita de puertas para afuera, pero su estrategia y su carisma dejan, en ocasiones, mucho que desear. En esa lista figura el propio Pablo Casado, que ayer no faltó a su cita en la carballeira de San Xusto para mostrar de nuevo su apoyo al líder gallego y destacar otra vez la excelente labor que ha realizado en los últimos años para mantener al PP en el gobierno autonómico sin necesidad de bajar las orejas ante Vox, partido reaccionario que en estas latitudes no pinta absolutamente nada. ¿Necesita Feijóo el refuerzo de Casado o es el presidente del PP nacional el que más se beneficia de escenificaciones al estilo de la celebrada ayer en Cotobade? Respondan ustedes. Lo que no parece tener discusión es que si Pablo Casado llega algún día a gobernar el país, y las encuestas se le tuercen cada vez más a un Pedro Sánchez que hasta la debacle de Madrid parecía intocable, no será gracias a los méritos de quien ostenta el máximo poder del partido a nivel estatal, sino al de una serie de barones que, cada uno con su estilo, ayudan día a día a fortalecer el principal partido de la oposición. Hace bien el líder del PP en arrimarse lo más posible a ellos, y mientras tanto también debería ir apartando, de una forma urgente, a ciertos colaboradores de alto nivel que no paran de meterse en absurdos avisperos debido a su afán enfermizo de debilitar al Gobierno. Es el caso de quienes han cometido la inmensa torpeza de intentar echar barro sobre la evacuación de Afganistán mientras cientos de civiles, policías y militares se jugaban el pellejo en la desesperada huida. Está claro que Casado y algunos de sus colaboradores necesitan reflexionar mucho más antes de sacar la lengua a pacer. Y para eso, nada mejor que despejar la cabeza paseando por la carballeira de San Xusto. Es una terapia extraordinaria.